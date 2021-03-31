  • BIST
    1391.73
  • Dolar
    8,2407
  • Euro
    9,6564
  • Altın
    452,3400
İstanbul
3 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni bir koronavirüs türü tespit edildi
Gökçeada'da solunum güçlüğü çeken Kovid-19 hastası, helikopterle Çanakkale'ye götürüldü
Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı
Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklama
BM: Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki insan hakları ihlallerinin arkasında Rus paralı askerleri var
Bolsonaro: Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz
Türkiye'de vaka sayısı 40 bine yaklaştı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamadan muaf tutulacaklar
Rus diplomata casusluk suçlaması
Kira, gelir kaybı desteği! Başvuru süreleri uzatıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 551 bini geçti
Pakistan ve Hindistan yaklaşık 2 yılın ardından ticarete başlıyor
İstikbal, Azerbaycan'daki mağaza ağını genişletiyor
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
İki ülke arasında "casus krizi
Bakan Varank müjdeyi verdi! Türkiye dünyada 4'üncü sırada
Ülkeye deli gömleği giydirildi
Dünyada örneği yok! Türk SİHA'ları öncü olacak
Dünya Türkiye'yi konuşacak! İMECE için tarih belli oldu
Bakan Koca duyurmuştu: BionTech aşısı Türkiye'ye getirildi
AYM'den Gergerlioğlu kararı: Talebi reddedildi
Normalleşme desteği devreye giriyor
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı!
31 Mart 2021 Çarşamba 22:21:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 22:24:00

Bakan Koca: Virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki gelişmeler ele alındı

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki gelişmeler ele alındı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki son gelişmeler ve Aşıyla Bağışıklama hedefiyle birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyini ele aldık. Aşıyla bağışıklama hedefini, virüsünse gücünü koruduğu gerçeğini hatırlatma gereği duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki son gelişmeler ve Aşıyla Bağışıklama hedefiyle birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyini ele aldık." dedi.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Bilim Kurulu'nun bugünkü haftalık toplantısında, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ve Toplum Bağışıklığı konusu ile birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyi ele alınmıştır.

Her şeyden önce kesinlik arz eden şudur: Toplum, her ne kadar bunu yeterince gündeme almamış olsa da, virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtıdır.

Bugünlerde öne çıkan bir sorun var: Salgına karşı başarı için ihtiyaç duyduğumuz sabrı, aşı sayesinde Toplum Bağışıklığı sağlanana kadar gösterip gösteremeyeceğimiz. Bilimin attığı adımlarla aşı tedarikindeki önemli gelişmelerin hepimize tedbirli bir bekleyiş sorumluluğu yüklediğini düşünmeliyiz.

Kısıtlamaların azaltıldığı 1 ayı geride bıraktık. Maalesef bu 1 ayda, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, nüfusumuzun yüzde 80'inin yaşadığı 58 il, kısa sürede, riskin çok yüksek olduğu iller arasına girdi. Buna rağmen başarıya inancımızı korumalıyız. Bize ve bilim insanlarımıza şimdi eskisinden daha fazla görev düştüğü bilinmeli ve bu bilgiyle de her birey direncini artırmalıdır. Kısa bir süre içinde aşı ile yaygın bağışıklık hedefinde başarılı olacağız. Bu hedef topluma bir güç kaynağıdır.

Bilim insanlarımızın kamuoyuna aktarmak zorunda olduğum bir mesajı var: Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Covid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır.

Ülkemizde tespit edilen varyantlar dikkat çekicidir. İngiltere varyantı, 81 ilde 180.448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. California-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların %75'ini oluşturduğunu, klasik tip Koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır.

Aşı tedariki sürecini toplum yakından izliyor. Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız.

2 milyon 800 bin doz Biontech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır.

Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz.

Türkiye, yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak. Faz 2 aşaması tamamlanmak üzere olan, uygulamaya en yakın inaktif aşımızın yanı sıra, başka inaktif aşıların da gönüllüler üzerinde çalışmaları sürmektedir. İnovatif aşı adaylarından, VLP dediğimiz virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmaları da başlamıştır.

Bakanlığımıza bağlı bir kurum olan TÜSEB'in desteklediği intranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz. Özel girişim tarafından başlatılan, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere, dört üniversitenin katkılarıyla yürütülen çalışmanın ilk deneyleri olumlu sonuçlar verdi. İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa, bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir COVID aşısı olacaktır.

Hedefimiz, aşıyla Toplum Bağışıklığıdır.

Yükün bu aşamadaki büyük kısmı, bizim, bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın üzerindedir. Bu sorumluluk duygusu, milletimizin salgınla mücadelede dayanıklılığını, tedbirlere uyma isteğini ve yaşama sevincini artırmalıdır.

Etiketler : bakan koca sağlık bakanı koronavirüs bilim kurulu toplantıs
Haftada bir kardeş günü

Haftada bir kardeş günü
Türkiye güzelinin kalbini Murat çaldı

Türkiye güzelinin kalbini Murat çaldı
Tamer'in pandemi köşesi

Tamer'in pandemi köşesi
Urla'da 45. yaşa merhaba

Urla'da 45. yaşa merhaba
Suç dizisinde doktor

Suç dizisinde doktor
Hayatımız gösterişli değil normal

Hayatımız gösterişli değil normal
Zehra'nın keyfi yerinde

Zehra'nın keyfi yerinde
Düğün heyecanı sardı

Düğün heyecanı sardı
Kıyafetleri ikinci el

Kıyafetleri ikinci el

EN ÇOK OKUNAN HABERLER