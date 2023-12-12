Bakan Koca: Vekil Bitmez'in durumu son derece kritik
Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşurken kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
İlk müdahale Meclis'te yapıldı. Olaydan 20 dakika kadar sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi. Anjiyo planlandı ve hemen yapıldı ve 2 damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Yapılan müdahale sonuç vermeyince kapl akciğer pompasına bağlandı. Durumu son derece kritik. Bütün ekipler yakınen takip ediyorlar.
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