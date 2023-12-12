Bakan Koca: Vekil Bitmez'in durumu son derece kritik

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

İlk müdahale Meclis'te yapıldı. Olaydan 20 dakika kadar sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi. Anjiyo planlandı ve hemen yapıldı ve 2 damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Yapılan müdahale sonuç vermeyince kapl akciğer pompasına bağlandı. Durumu son derece kritik. Bütün ekipler yakınen takip ediyorlar.

Ayrıntılar geliyor...