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12 Aralık 2023 Salı 17:45:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 17:45:00

Bakan Koca: Vekil Bitmez'in durumu son derece kritik

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşurken kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

İlk müdahale Meclis'te yapıldı. Olaydan 20 dakika kadar sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi. Anjiyo planlandı ve hemen yapıldı ve 2 damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Yapılan müdahale sonuç vermeyince kapl akciğer pompasına bağlandı. Durumu son derece kritik. Bütün ekipler yakınen takip ediyorlar.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : bakan koca Hasan Bitmez son durum açıklama
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