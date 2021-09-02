Bakan Koca: Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir

Bakan Koca: Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Kovid-19 rakamlarına ilişkin, "500 bine yakın aktif vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerden oluşmaktadır." dedi.

Bakan Koca, "Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir." ifadelerini kullandı.