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02 Eylül 2021 Perşembe 21:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 21:00:00

Bakan Koca: Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 rakamlarına ilişkin, "Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir." dedi.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Kovid-19 rakamlarına ilişkin, "500 bine yakın aktif vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerden oluşmaktadır." dedi.

Bakan Koca, "Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : sağlık bakanı bakan koca kovid 19
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