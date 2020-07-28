Bakan Koca ve Soylu Kovid-19'u görüştü
Sağlık Bakanı Koca ve İçişleri Bakanı Soylu, Kovid-19 salgınında mevcut durumu değerlendirip Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mevcut durumu değerlendirip Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Soylu ile bugün bir araya geldiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"Yaptığımız kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdik."
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