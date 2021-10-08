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08 Ekim 2021 Cuma 20:11:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 20:15:00

Bakan Koca vakaları paylaşarak uyardı: Tablo ciddi ihlallerimiz olduğunu gösteriyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 28 bin 167 kişi iyileşti, 188 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca; "Tablo ciddi ihlallerimiz olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor." dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 167 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 112 milyon 37 bin 763'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 363 bin 453 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor."

Etiketler : bakan koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aşı koronavirüs vaka sayıları
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