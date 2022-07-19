Yeniden kapanma olacak mı? Bakan Koca açıkladı

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19 Temmuz 2022 Salı 10:48:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 10:53:00

Bakan Koca: Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni yoğun bakımların açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam" dedi.

Avrupa'da koronavirüs vakaları artıyor. En son Almanya, artan vakalar nedeniyle yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Peki Türkiye'de de yeni tedbirler gündemde mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki son durumu anlatırken artan vaka sayısı ile birlikte yükünün aynı oranda artmadığına dikkati çekti.

Avrupa'da günlük vaka sayısı yüz bini aşan ülkeler var. O ülkelerde yeni tedbirler için hazırlık yapılıyor. Türkiye'de de vaka sayısında artış söz konusu ancak yeniden kapanma olmayacak.

"AŞIMIZ VAR, İLACIMIZ VAR, TEDBİRLERE DEVAM"

Panik havasının olmadığını söyleyen Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Yeni yoğun bakımların açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

"YERLİ AŞIMIZ OLDUKÇA ETKİLİ, SONUÇLARINDAN MEMNUNUZ"

Fahrettin Koca, bir kez daha hatırlatma dozunun yaptırılması uyarısında bulundu. Özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olanların aşı yaptırmasını istedi:

"Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın Turkovac aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. Turkovac tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim. Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. "

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona vaka
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