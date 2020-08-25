Türkiye'de bugün 1502 yeni vaka belirlendi, 887 kişi virüsü yendi
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosundaki son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 1502 yeni vaka tespit edildi, 24 kişi yaşamını yitirdi. 887 kişinin daha virüsü yenmesiyle 238 bin 795 kişi daha sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye KOVID-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.
Son 24 saatte 887 kişinin daha iyileşmesiyle KOVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.
Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8G59tKQgXN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 25, 2020
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