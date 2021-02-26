Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre, vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimizi açıkladı.



Bakan Koca grafiklere de yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."