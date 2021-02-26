Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre, vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimizi açıkladı.
Bakan Koca grafiklere de yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."
Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor. pic.twitter.com/8ea1X3xX0e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 26, 2021
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