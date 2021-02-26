  • BIST
    1471.39
  • Dolar
    7,4189
  • Euro
    8,9810
  • Altın
    412,3980
İstanbul
0 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde anıldı
Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı
Türkiye, Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğunun kaldırılmasından...
ABD'den Kaşıkçı raporu: Cinayetin talimatını Suudi Prens Selman verdi
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 56 saat sürecek
Başkan Erdoğan: Rezervasyonda patlama yaşanıyor
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakanlıktan 'vergi ve borç yapılandırma' genelgesi
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı
AB'den dikkat çeken 'Trump' tavsiyesi
İnsanlık tarihinde kara leke: Hocalı katliamı
Başkan Erdoğan'dan flaş Ermenistan açıklaması: Karşıyız
PKK'nın Gara'daki caniliğini, alçaklığını herkes görmeli
Başkan Erdoğan'dan 'Hocalı' paylaşımı
Türkiye, Yeni İpek Yolu'nda üretim, ihracat, lojistik ve yönetim merkezi olarak öne çıkıyor
Öğretmenlerin Kovid-19 aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum
Bakan Pakdemirli duyurdu... Bugün başlıyor
Zoom'a alt yazı geliyor
Büyükada'da bir gün
Snoop Dogg'dan Tilbe paylaşımı
Özçivit Ailesi'nin renk uyumu
Çeyiz sandığından kuzulara yuva
Hastalanan köpeğini sırtında taşıdı
26 Şubat 2021 Cuma 22:54:00 - Güncelleme:26 Şubat 2021 Cuma 22:54:00

Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre, vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimizi açıkladı.

Bakan Koca grafiklere de yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bakan Koca normalleşme
Tatil arkadaşı annesi

Tatil arkadaşı annesi
Boş yaşıyoruz

Boş yaşıyoruz
Meşhur olmanın yolu soframızdan geçiyordu

Meşhur olmanın yolu soframızdan geçiyordu
Serpil Barlas'a veda!

Serpil Barlas'a veda!
Sanal alem detoksu bitti

Sanal alem detoksu bitti
Karavandan zirveye

Karavandan zirveye
Oksijen cihazına bağlandı

Oksijen cihazına bağlandı
Ortak dertleri anlattım

Ortak dertleri anlattım
Sinan Akçıl Burcu Kıratlı çifti 2. kez evlendi

Sinan Akçıl Burcu Kıratlı çifti 2. kez evlendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER