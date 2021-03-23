Bakan Koca'dan flaş açıklama

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23 Mart 2021 Salı 15:50:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 15:50:00

Bakan Koca, vaka oranlarının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık olarak vaka oranlarının en çok arttı ve azaldığı illeri açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı verilerde Bakan Koca, vaka görünme oranı en çok artan illeri; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olarak açıkladı.

En çok azalan iller ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur oldu.

Bakan Koca söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir. pic.twitter.com/mhum3yKLHo</p>&mdash; Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2021</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : fahrettin koca koronavirüs vaka sayısı
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