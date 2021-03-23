Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bakan Koca, vaka oranlarının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı

Sosyal medya hesabından paylaştığı verilerde Bakan Koca, vaka görünme oranı en çok artan illeri; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olarak açıkladı.



En çok azalan iller ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur oldu.

Bakan Koca söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi;