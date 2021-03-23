Bakan Koca'dan flaş açıklama

23 Mart 2021 Salı 15:50:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 15:50:00
Bakan Koca, vaka oranlarının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık olarak vaka oranlarının en çok arttı ve azaldığı illeri açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı verilerde Bakan Koca, vaka görünme oranı en çok artan illeri; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olarak açıkladı.
En çok azalan iller ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur oldu.
Bakan Koca söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi;<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir. pic.twitter.com/mhum3yKLHo</p>— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2021</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>