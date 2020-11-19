Bakan Koca uyardı: Maskenizi sigara için çıkarmayın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sayısız hastalığa yol açan sigaranın dışarıda içilmesinin de virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığına işaret ederek, "Maskenizi sigara için çıkarmayın" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda yaptı.
"Maskenizi sigara için çıkarmayın" uyarısının yer aldığı görsele de paylaşımında yer veren Koca, şunları kaydetti:
"Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağa uyulacağına inanıyoruz. Sigara, sayısız hastalığa yol açıyor. Dışarıda içilmesi, virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığı için ayrıca sakıncalı. Maskenizi sigara için çıkarmayın."
Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağa uyulacağına inanıyoruz. Sigara, sayısız hastalığa yol açıyor. Dışarıda içilmesi, virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığı için ayrıca sakıncalı. Maskenizi sigara için çıkarmayın. pic.twitter.com/Ic2X4ChbA8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 18, 2020
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