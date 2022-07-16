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16 Temmuz 2022 Cumartesi 22:55:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 22:55:00

Bakan Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulamaya konulan "Kapı Güvenlik Sistemleri" ile "şiddete bir engel koyulduğunu" bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaştı.

Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı." ifadelerini kullandı.

Koca, ayrıca "DoktorumaSaygı" etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : bakan koca sağlık bakanı fahrettin koca
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