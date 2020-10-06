Bakan Koca: Türkiye, salgın sürecinde birçok ülkeye örnek oldu

Bakan Koca: Türkiye, salgın sürecinde birçok ülkeye örnek oldu

DSÖ, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi konusunda Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan bir rapor yayınladı. Raporu değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, "Kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'nün Türkiye’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan raporunu değerlendirdi.

Bakan Koca, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarının ele alındığını belirterek, "Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek" dedi.