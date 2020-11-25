Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son verileri açıkladı

Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca: "Kovid-19 testinde önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız." dedi.



Bakan Koca; "Temmuz'dan sonra test yaptığımız grubun özelliği nedeniyle sadece semptomlu hastaları bildirdiğimizi ifade etmek için, veri tablomuzda hasta kavramını kullanmayı tercih ettik" açıklamasında bulundu.



Koronavirüs ile ilgili paylaşılan verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 6814 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu, son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480'e yükseldi.

Bakan Koca, "Türkiye, yaygın filyasyon yapılması, vakaların hızlı tespiti, ülke genelinde standart tedavi protokollerinin uygulanması, erken tedaviye başlanması, evde izole edilen hastalara ilaç temini ve tüm bu hizmetlerin ücretsiz gerçekleştirilmesi yönünden dünyada fark yaratan bir ülke oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür." dedi.

Bakan Fahrettin Koca, "(Kovid-19 testi) Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Koca, "Test kapasitemizin geldiği nokta ve test politikamızın revizyonu, Bilim Kurulu'nda gündem oldu. Artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir." açıklamasını paylaştı.

"SALGIN KARŞISINDA ÖNCEKİLERDEN DAHA CİDDİ BİR SINAVDAYIZ"

Bakan Koca, "Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız." dedi.

Koca, "(Kovid-19) Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "(Kovid-19 salgınıyla mücadele) Önümüzde milletçe teyakkuzda olmamız gereken günler var." hatırlatmasında bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, "Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bir engel çıkmazsa sağlık personelimizden başlayarak Bilim Kurulu'muzun belirleyeceği algoritmayla risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL, BURSA, KOCAELİ, İZMİR ÜÇÜNCÜ ZİRVEYİ YAŞIYORLAR"

Bakan Koca, "Ülkemizin batı yakasında hızlı artışlar oldu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar." dedi.

Koca, "Tedbirlere tavizsiz uyarsak artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa, daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla, toplumda güven sarsıcı polemiklerle harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum." yorumunda bulundu.

"Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var"

Bakan Koca açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin, 'hasta olursam sağlık çalışanlarımız nasılsa tedavimi yapar' kolaycılığına düşmesin, bu bir hak ihlalidir. Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9. İzmir'de ciddi anlamda vakaların arttığını, yer yer bazı hastanelerde sorun yaşandığını görüyoruz. İzmir'de özellikle tedbirler noktasında hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğinin altını çizmek istiyorum."

"50 MİLYON DOZ AŞI İÇİN İMZA ATILDI"

Bakan Koca, Çin menşeli Sinovac aşısına ilişkin, "Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı." dedi.

Koca, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz 1 hafta-10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu'nda değerlendirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, "Çok erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini bildiğimiz aşılarla hızla başlayalım istiyoruz." ifadesini konuştu.

Bakan Fahrettin Koca, grip aşısı ile ilgili sorulan soruyu, "Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik, muhtemelen 70, 65 ve bir hafta, 10 gün içerisinde 60 yaşa kadar indirmiş olacağız." şeklinde cevapladı.

Koca, Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin, "Nisan ayında zatürre oranı yüzde 30'lara yakındı, şu anda yüzde 3,4. Zatürre oranının azalmış olmasının en büyük sebebi önceden ve erken dönemde kullanılan ilaçlar. Bu ilaçları vatandaşımızın hassasiyetle uygulamasını söylemek istiyorum." dedi.

"Verdiğim bütün rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum"

Bakan Koca, "Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler." ifadelerini kullandı.

Koca, "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim" diye konuştu.

Bakan Koca, "Bu dönemde benim vatandaşıma verdiğim bütün rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

Çok hızlı seyir içinde geçmiş süreçler unutuluyor. Ülkeler geçmiş tecrübeleri ve imkanları ölçüsünde virüs ile mücadele ediyor. Birçok ülkenin aksine Türkiye'nin sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Temaslı takibi, karantina önlemleri, seyehat kısıtlamaları, okulların uzaktan eğitime geçilmesi gibi çok çeşitli tedbirler hayata geçirdik. HES uygulaması ile riskli bölge ve kişilerin takibini yapmaya başladık.

Bir yandan dünyadaki aşı çalışmalarını takip ederken, klinik çalışmalara ev sahipliği yaptık. Eksik görülen altyapıları tamamladık.

Valilik ve belediyelerin desteği ile motorize ekipler salgın kontrolünde önemli rol üstlendi. Türkiye'de yaygın filyasyon, hızlı vaka teşhisi, erken tedaviye başlanması ve tüm bu hizmetlerin ücretsiz gerçekleştirilmesi nedeniyle dünyada başarılı oldu. Aile hekimleri ve çağrı merkezleri ile izolasyondakilerin takipleri yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

Tatil nedeniyle memlekete dönüşlerin olduğu kurban bayramı sonrası Anadolu'da bir artış yaşadık. Diyarbakır, Konya, Kayseri, Gaziantep, Batman, Van, Muş, Hakkari ve Ankara'da yüzde 100'ü aşan artışlarımız oldu. Bu illere tek tek gidip orada çalışmalar gerçekleştirdik. Yerinde yaptığımız değerlendirmelerle kısa sürede kontrol altına alındığını gördük. Tedbirlerle hayatı kısıtlamadan olumlu neticeler alabildik.

Toplumda sıkça tartışılan bir konuya değinmek istiyorum. Sadece semptomlu hastaları bildirdiğimiz için hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. Bu konuda birçok eleştiriye maruz kaldık. Görüyorum ki vatandaşımız pozitif çıkan, evinde takip edilen hepsinden haberdar olmak istiyor. Bu vakalar ile ilgili her türlü bilgi sistemimizde kayıtlı. HES kodu sorgulaması bu veri tabanından yapılarak riskli kişiler tespit edilebilmektedir. Hasta ve ağır hasta sayısını eksiksiz paylaşıyoruz.

Test kapasitemizi arttırdık, arttırmaya devam ediyoruz. Bunu test sayılarının artışından da fark ediyorsunuz. Bunu önümüzdeki günlerde 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları günlük tabloda vermeyi planlıyoruz.

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşılarımızdan biri gönüllüler üzerinde denenmeye başlamıştır. 44 gönüllüye uygulama yapıldı, bir yan etki görülmedi. Nisan ayında ilk aşımıza kavuşmayı ümit ediyorum.

Kış ayının gelmesi ile birlikte, kapalı alanda bir arada olmanın da getirdiği risk ile tüm dünyada bir artış başladı. Bugün birçok ülke kapanma tedbirlerine yeniden başlamak zorunda kaldı. Bursa, İzmir'de başlayan artış trendi tüm ülkeye yayılmış durumdadır. Gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur.