VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Vaka sayıları 40 bini geçti
Bakan Koca tek tek sıraladı: Omicrona karşı ne yapmalı?
Başkan Erdoğan'dan Mavi Vatan'a yeni yıl mesajı
tv4'de yeni yayın dönemi başlıyor!
Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
Tokat gibi sözler: Türkiye ile boy ölçüşemez!
Kandil'de SİHA korkusu!
Vaka sayılarını artıran Omicron'a karşı 'aşılarınızı tamamlayın' uyarısı
Türkiye 2021'i ihracatta rekorla kapatıyor
Parti kurup, çağrıda bulundu! ''Türklüğümle gurur duyuyorum''
Kimlik numaralarıyla ilgili yeni uygulama
Euro'dan 20 yıl sonra para basma kararı
TSK'nın gücüne güç katacak! Vural, TSK'ya teslim edildi
Dünyanın aşı üssü Ankara'da kuruluyor
Başkan Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Uçuşta testi pozitif çıkan kadın, uçak tuvaletinde 5 saat geçirdi
Bakan Varank böyle seslendi: KOSGEB ve TÜBİTAK emrinize amade
Fransızlar yeni yıla iyimser girmiyor
Ukkaşe Türbesi'nde restorasyonu tamamlandı
Merkez Bankası üçüncü döviz müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Altından Türk lirası mevduata dönüşümde stopaj sıfırlandı
Kılıçdaroğlu'na zor soru: TÜSİAD'ı bassana
31 Aralık 2021 Cuma 19:39:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 19:39:00

Bakan Koca tek tek sıraladı: Omicrona karşı ne yapmalı?

ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "(Kovid-19'un Omicron varyantı) Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecektir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, şunları aktardı;

"Son 10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 4,6 artış yaşanmıştır. Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış en çok İstanbul'da gerçekleşti. Daha önce ülke genelinde görülen vakaların yüzde 22,4'ü İstanbul'da idi. Son 10 günde ise vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 gün içinde İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık 5 katlık artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış görülmüştür. İstanbul'da da yoğun bakıma yatış ve entübasyonda artış görülmemiştir."


Etiketler : istanbul vaka sayıları virüs bakan koca
Dededen toruna

Dededen toruna
13 ay sonra yine korona

13 ay sonra yine korona
Yüzde 30 duymuyorum

Yüzde 30 duymuyorum
Rıza Baba muamması

Rıza Baba muamması
72'lik çılgın dadaş gençlere taş çıkartıyor

72'lik çılgın dadaş gençlere taş çıkartıyor
İnsan evladını ayırmaz

İnsan evladını ayırmaz
Selami Şahin sürprizi

Selami Şahin sürprizi
Sokaklarda bağırdım

Sokaklarda bağırdım
Duygulandıran anne kazağı

Duygulandıran anne kazağı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER