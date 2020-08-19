Bakan Koca: Tarihte son bulmamış salgın yoktur
Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs, gücünü, salgınla mücadele kurallarına uymadığımız ortamlardan alıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak, vaka sayılarını kolaylıkla kontrol altına alır; yarın hastalığı yenebiliriz. Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur" ifadelerini kullandı.
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