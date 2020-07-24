Bakan Koca tarama testi sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde yen tip koronavirüs (Kovid-19) tarama çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan bakan şu ifadeleri kullandı:

Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2.5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.