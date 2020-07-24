Bakan Koca tarama testi sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, "150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2.5'inde test sonucu pozitif çıktı” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde yen tip koronavirüs (Kovid-19) tarama çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan bakan şu ifadeleri kullandı:
Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2.5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.
TÜRKİYE GENELİNDE, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2020
- Başkan Erdoğan cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde
- Bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist okullara saldırı emrini vermiş
- 7'den 70'e vatandaşlardan yoğun ilgi!
- Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının dolması üzerine girişler durduruldu
- Anayasa Mahkemesinin vekillikleri düşürülen 2 HDP'liyle ilgili ret kararı Resmi Gazete
- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yabancı medyadan yoğun ilgi