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22 Ağustos 2020 Cumartesi 20:20:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 20:44:00

Bakan Koca: Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için gelişmeleri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu. Bakan Koca; "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla" dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 1309 yeni vaka tespit edildi, 22 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı 801 artarak 236 bin 370'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu.

Son 24 saatte 801 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu.

Bakan Koca, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma sebebi" açıklamasını yaptı.

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