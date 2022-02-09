Bakan Koca: SUT güncellenip yayınlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Uygulamaları Tebliği'nin (SUT) güncellenip yayınlandığını belirterek, “Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu.” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Uygulamaları Tebliği'ne (SUT) ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında, "SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği) güncellenip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu. Sağlık sektörünü rahatlatacak bu önemli tebliğe verdikleri destek için Bakanlarımız Dr. Nurettin Nebati ve Prof. Dr. Vedat Bilgin'e teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.
SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği) GÜNCELLENİP YAYINLANDI. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu. Sağlık sektörünü rahatlatacak bu önemli tebliğe verdikleri destek için Bakanlarımız Dr. Nurettin Nebati ve Prof. Dr. Vedat Bilgin'e TEŞEKKÜR ederim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 9, 2022
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