Rus aşısında ilk sevkiyat bu ay

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya, Isparta, Burdur'u kapsayan İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

"6 AY İÇİNDE 50 MİLYON DOZ SPUTNİK V AŞISI ALINACAK"

Daha fazla aşı temin edildikçe aşılanma oranının artacağını söyleyen Bakan Koca, "En kısa sürede Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanılmaya başlanacaktır. 6 ay içinde 50 milyon doz alınacak Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı mayıs ayı içinde olacak. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak" dedi.

Bakan Koca, Hint mutasyonunun 5 vakada görüldüğünü, ancak sayının artmadığı vurguladı.

"BİLİMSEL GEREKÇELERLE ALINMIŞ BİR KARARDIR"

Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BioNTech aşısıyla ilgili olarak bilim kurulumuzun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 28 günden 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Öncelikle bu karar, bilimsel gerekçelerle ve somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış bilimsel bir karardır. Bu durumun ilk doz aşısını olup ikinci doz için randevu alan vatandaşlarımızı etkilemediğini daha önce açıklamıştım. Alternatif olarak iki doz arası sürenin uzatılmasına bilim kurulumuz karar vermiştir, yeni uygulamalarda bu süre dikkate alınacaktır."

"HAZIRDA 6 MİLYON DOZ AŞIMIZ VAR"

BioNTech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz aşının hazırda olduğunu vurgulayan Koca şunları söyledi:

"1 milyon doz BionTech aşısı mayısta gelecek, haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Benzer şekilde Sinovac da yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek."

"HEDEFİMİZ 18 YAŞ ÜSTÜNÜ YAZ SONUNA KADAR AŞILAMAK"

Koca, haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşı aşılama noktasında kararlı olduklarını belirtirken, hedeflerinin de 18 yaş üstünü yaz sonuna kadar aşılamak olduğunu söyledi.