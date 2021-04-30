  • BIST
    1397.82
  • Dolar
    8,2783
  • Euro
    9,9600
  • Altın
    471,1080
İstanbul
11 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Vaka sayısı 31 bine kadar düştü
Beyaz Saray: 100 milyon Amerikalı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı
Rus aşısında ilk sevkiyat bu ay
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bin 199'a yükseldi
Çin uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-34' uydusunu fırlattı
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki silahlı çatışmada can kaybı 39'a yükseldi
Türkiye'nin gökyüzündeki başarı imzası! Dünyadaki rakiplerinden daha güçlü
"Timsahlar" Mavi Vatan'da dosta güven düşmana korku salıyor
Başkan Erdoğan 1 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
Bakan Koca duyurdu: Onay verildi...
Bayram namazı kılınacak mı? Diyanet'ten flaş açıklama
Başkan Erdoğan yerli aşı için tarih verdi
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde son 4 takım belli oldu
Yerli aşıyla ilgili sevindiren gelişme
Araç sahipleri dikkat! Yeni uygulama yarın başlıyor
Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması
Kimseyi tehdit etmedim
Melisa Sözen virüsü atlattı
Huzursuzluk vermek istemiyor
Bir köpek yılı 7 yılımıza eşit değilmiş
Markette çocuklara özel göz hakkı reyonu
Kalbe dokunan iyilik melekleri
Haltercinin bidonlu antrenmanı
Bu mantarın kilosu 200 lira
30 Nisan 2021 Cuma 19:08:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 19:08:00

Bakan Koca, Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı için tarih verdi

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 ay içinde 50 milyon doz alınacak Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı mayıs ayı içinde olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya, Isparta, Burdur'u kapsayan İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

"6 AY İÇİNDE 50 MİLYON DOZ SPUTNİK V AŞISI ALINACAK"

Daha fazla aşı temin edildikçe aşılanma oranının artacağını söyleyen Bakan Koca, "En kısa sürede Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanılmaya başlanacaktır. 6 ay içinde 50 milyon doz alınacak Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı mayıs ayı içinde olacak. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak" dedi.

Bakan Koca, Hint mutasyonunun 5 vakada görüldüğünü, ancak sayının artmadığı vurguladı.

"BİLİMSEL GEREKÇELERLE ALINMIŞ BİR KARARDIR"

Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BioNTech aşısıyla ilgili olarak bilim kurulumuzun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 28 günden 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Öncelikle bu karar, bilimsel gerekçelerle ve somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış bilimsel bir karardır. Bu durumun ilk doz aşısını olup ikinci doz için randevu alan vatandaşlarımızı etkilemediğini daha önce açıklamıştım. Alternatif olarak iki doz arası sürenin uzatılmasına bilim kurulumuz karar vermiştir, yeni uygulamalarda bu süre dikkate alınacaktır."

"HAZIRDA 6 MİLYON DOZ AŞIMIZ VAR"

BioNTech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz aşının hazırda olduğunu vurgulayan Koca şunları söyledi:

"1 milyon doz BionTech aşısı mayısta gelecek, haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Benzer şekilde Sinovac da yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek."

"HEDEFİMİZ 18 YAŞ ÜSTÜNÜ YAZ SONUNA KADAR AŞILAMAK"

Koca, haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşı aşılama noktasında kararlı olduklarını belirtirken, hedeflerinin de 18 yaş üstünü yaz sonuna kadar aşılamak olduğunu söyledi.

Etiketler : bakan koca koronavirüs vaka sayısı koronavirüs aşısı
Ada hayatı çok zor!

Ada hayatı çok zor!
Ekran hasreti 5 yıl sonra bitiyor

Ekran hasreti 5 yıl sonra bitiyor
'Yaramaz Çocuklar'a jüri özel ödülü

'Yaramaz Çocuklar'a jüri özel ödülü
Yıldız'a hasret kaldı

Yıldız'a hasret kaldı
Maldivler'de el ele!

Maldivler'de el ele!
Onu Şevval yapan zayıflığıymış

Onu Şevval yapan zayıflığıymış
Bir Pokemon kartı 240 bin dolar

Bir Pokemon kartı 240 bin dolar
Kariyerinde artık tek

Kariyerinde artık tek
Dizi bitti arkadaşlık bitti

Dizi bitti arkadaşlık bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER