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17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:05:00

Bakan Koca, sosyal medya üzerinden uyardı: Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerin hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kıldığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salgınla mücadelede tedbirin önemine işaret etti.

Bakan Koca, paylaşımında, "(Birleşmiş Milletler toplanıp, dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin.) Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor. Diğer uçtakiler, 'hastalık, ölüm, mühim değil' diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor" ifadesini kullandı.

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