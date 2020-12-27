Bakan Koca, son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 254 kişi hayatını kaybetti, tespit edilen yeni vaka sayısı 14 bin 205 olarak açıklandı.

Ağır hasta sayısı 4 bin 309 oldu, 21 bin 196 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 15 bin 230'a yükseldi.

Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor."dedi.

