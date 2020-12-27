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27 Aralık 2020 Pazar 19:09:00 - Güncelleme:27 Aralık 2020 Pazar 19:16:00

Bakan Koca, son verileri paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki günlük koronavirüs tablosu ile ilgili verileri paylaştı. Bugün 14 bin 205 yeni vaka tespit edildi, 254 hasta hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 254 kişi hayatını kaybetti, tespit edilen yeni vaka sayısı 14 bin 205 olarak açıklandı.

Ağır hasta sayısı 4 bin 309 oldu, 21 bin 196 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 15 bin 230'a yükseldi.

Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor."dedi.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca türkiye bakan
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