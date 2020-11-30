Bakan Koca, son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son durumu açıkladı: "Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun" dedi.

Türkiye’de son 24 saatte 31.219 yeni vaka tespit edildi, 6.514 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 188 kişi hayatını kaybetti.

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