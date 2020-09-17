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17 Eylül 2020 Perşembe 19:41:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 20:00:00

Bakan Koca son durumu paylaştı: Bugün 1.648 yeni hastamız var

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1648 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 1648 yeni vaka tespit edildi, 66 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1143 artarak 263 bin 745'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 985 KOVID-19 testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 66 kişi KOVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1372 oldu.

Son 24 saatte 1143 kişinin KOVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi.

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