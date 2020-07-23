Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte 23 Temmuz koronavirüs tablosu

Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte 23 Temmuz koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 913 yeni vaka tespit edildi, 18 kişi yaşamını yitirdi. 1151 kişinin daha iyileşmesiyle virüsü yenenlerin sayısı 206 bin 365'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu.

Son 24 saatte 1151 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı.

BAKAN KOCA 7 İLİ İŞARET ETTİ

Sağlık Bakanı Koca, son 3 gün vaka sayısı en çok artan illerin Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri ve Erzurum olduğunu açıkladı.

Bakan Koca ayrıca, "1 Haziran'dan bugüne KOVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136" açıklamasını yaptı.