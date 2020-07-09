Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı: Son 24 saatte 1024 kişiye yeni tanı kondu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla" açıklamasında bulundu.
Türkiye'de son 24 saatte 1024 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.
Son 24 saatte 2 bin 879 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 190 bin 390 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu.
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