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12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:52:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:08:00

Bakan Koca son durumu açıkladı: Bir günde 1212 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de son 24 saatte bin 212 kişiye kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891, iyileşen hasta sayısı 227 bin 89 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 67 bin 237 test yapıldı, 1212 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 934 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 227 bin 89 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, vaka sayısı 244 bin 392, vefat sayısı 5 bin 891 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 632, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hazlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım."

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