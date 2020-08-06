Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaştı! İşte koronavirüste son durum
Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısı tablosunu açıkladı! Türkiye'de toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.
Türkiye'de can kaybı 5 bin 798, toplam vaka sayısı 237 bin 265 oldu. Son 24 saatte 1040 hastanın daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı ise 220 bin 546'ya ulaştı
Ayrıntılar geliyor
Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kjJSAPbTij— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020
- Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaştı! İşte koronavirüste son durum
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