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Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaştı! İşte koronavirüste son durum
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06 Ağustos 2020 Perşembe 20:28:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 20:36:00

Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaştı! İşte koronavirüste son durum

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Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısı tablosunu açıkladı! Türkiye'de toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.

Türkiye'de can kaybı 5 bin 798, toplam vaka sayısı 237 bin 265 oldu. Son 24 saatte 1040 hastanın daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı ise 220 bin 546'ya ulaştı

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