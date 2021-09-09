VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca son derece önemli diyerek açıkladı
İşte 8 Eylül 2021 koronavirüs tablosu
Sektörün önemli oyuncuları buluştu... Fuara Türk imzası
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 15 bin öğretmen atanacak
Muhalefetin bir yalanı daha çürütüldü
AB, stratejik hedefleri doğrultusunda Türkiye ile daha yakın iş birliğini öngörüyor
Adalet Bakanı Gül, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü
Hediyeler otizmli çocukların eğitimine
Fırat şefe veda etti
WhatsApp 'son görülme' özelliğini değiştiriyor
Demet Akalın 'Filenin sultanları'na kutlama istedi
Elektrik çalışanlarına eğitim! 12 metrelik direklerin üstünde voleybolla özgüven kazanıyorlar
Sular çekildi, antik kent ortaya çıktı
2 gündür denize açılamıyorlar! Balıkçılara poyraz izin vermiyor
Pamukova'da ralli heyecanı!
Engelli çocuklar buz pateni öğreniyor
"Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü ağustos sonu itibarıyla 10 bin megavatı aştı"
Rekabet Kurumu, Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'den alınan taahhütleri duyurdu
"Türkiye ile kara ve demir yolu ulaşımını istişareye hazırız"
"Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir"
'Kitabın Atatürk sayfasını yırtın' genelgesini kınadı
"Artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz"
Manisa'da orman yangını
"Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK mensubu 2 kişi yakalandı"
09 Eylül 2021 Perşembe 00:44:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 00:44:00

Bakan Koca son derece önemli diyerek açıkladı

ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, 'Hatırlatma dozu koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırıyor' denildi.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Bilim Kurulu'nun, yüz yüze eğitim, salgının seyri ve aşı programının devamlılığı gündemiyle bir araya geldiğini belirtti.

Salgın ortamında, eğitimi ara vermeden sürdürebilmek için çalışmaların tamamlandığına ve çocukların yüz yüze eğitime başladığına işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Onları korumak konusunda sorumluluğumuz büyük. Her vatandaşımızın hassasiyetle hareket edeceğine inancımız tam. Bizler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üzerimize düşen düzenlemeleri yaparak, tedbirlerimizi aldık ve birlikte harekete geçtik. Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz."

- "Aktif vakaların yüzde 90'a yakını aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişiler"

Bilim Kurulu'nun bir diğer gündeminin, salgının seyri ve hastalığın tedavisine ilişkin güncel gelişmeler olduğunu aktaran Koca, daha önce pek çok kez, "varyantların çıkacağı, bunların sağlık çalışanlarının gündeminde önemli bir madde olduğu ancak vatandaşların takip etmesi gereken bir durum bulunmadığına" ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.

Bakan Koca, virüsün tabiatı gereği mutasyona uğramasının beklenen bir durum olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Yeni varyantları engelleyecek çözüm, aşı programının dünya ölçeğindeki başarısıdır. Aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde virüs kolaylıkla mutasyona uğramakta, oradan tüm dünyaya yeniden yayılmaktadır. Bize düşen, başarılı şekilde sürdürdüğümüz aşı programını toplumsal bağışıklıkla sonuçlandırmaktır.

Bu noktada aşı programımızla ilgili bazı önemli konulara dikkat çekmek isterim. Hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşısı tamamlanmış olduğu halde hastalığa yakalanarak hastanede tedavi görenler yüzde 10 dolaylarındadır."

- "3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha az"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "aşısı tamamlanmış kişilerin", 2 doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son 6 ay içinde iki doz mRNA aşısı olan kişiler olduğuna dikkati çekti. Koca, "Bilgilerimiz, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, mRNA aşısı olanların hatırlatma dozuna ne zaman ihtiyaç duyacağına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir. Bunun en önemli örneklerinden biri 18 yaş üzeri nüfusunun tamamını aşılamış bulunan İsrail'de 2. doz uygulamasından 6 ay sonra vaka sayılarının hızla artış göstermesidir. Yaklaşık 8 milyon nüfusta günlük 10 bin civarında vaka görülmesi, bizim nüfusumuza oranlandığında günde 100 bin vakaya karşılık gelmektedir. Türkiye'de hatırlatma dozu ihtiyacı tespit edilerek uygulamaya erkenden başlanmış, olası 100 bin vakalık etki 20 bin civarında günlük vaka ile sınırlanmıştır."

- "Tüm aşı türlerinin sınırlı süreyle koruyuculuğu yüksek seyrediyor"

Tüm parametrelerin hatırlatma dozu uygulamasının virüse karşı korunmada son derece önemli olduğunu gösterdiğine işaret eden Koca, "Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olmanızı istirham ediyoruz. Görünen o ki, tüm aşı türlerinin sınırlı süreyle koruyuculuğu yüksek seyrediyor. Tam bağışıklık sağlanana kadar aşılarımızı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına alalım." çağrısında bulundu.

Tedbirlere uyum konusunun da Bilim Kurulu'nda ele alındığını aktaran Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirlere uyma konusunda dikkat çekici bir gevşeklik olduğu görülüyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına gösterdiğimiz hassasiyet bir koruma kalkanıdır. Bunlardan asla taviz verilmemeli. Özellikle milyonlarca öğrencimiz yüz yüze eğitime başlamışken." uyarısını yaptı.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca uyarı koronavirüs
Belçikalı grup Türkiye'ye geliyor

Belçikalı grup Türkiye'ye geliyor
Yeni sevgili sosyal medyacı

Yeni sevgili sosyal medyacı
2004'te daha yaşlıymışım!

2004'te daha yaşlıymışım!
Tiyatroseverler buluştu

Tiyatroseverler buluştu
Hürrem ile karşılıklı çiftetelli

Hürrem ile karşılıklı çiftetelli
Günü kurtaran müzik yapılıyor

Günü kurtaran müzik yapılıyor
Reklam karşılığı 15 milyonluk yeni villa

Reklam karşılığı 15 milyonluk yeni villa
Oğluna hediye aldı

Oğluna hediye aldı
Keyifleri yerinde

Keyifleri yerinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER