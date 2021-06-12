Bakan Koca: Son 24 saat içinde 597 bin 647 doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 23.59 itibarıyla son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 23.59 itibarıyla son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakarlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" ifadelerini kullandı.
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