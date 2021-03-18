Bakan Koca: Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı. Bakan Koca "Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı. Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı." dedi.
Bakan Koca: "Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca: "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." dedi.
Bakan Koca: "(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak." ifadelerini kullandı.
- Bakan Koca: Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında AYM'de kapatma davası açtı
- Altun'dan HDP'nin kapatılması'na ilişkin açıklama
- Türkiye'de vaka sayısı 18 bini geçti
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'dan kopuşlar sürüyor
- Bakan Akar NATO'nun Afganistan için gerçekleştirilen toplantısına katıldı