Bakan Koca: Erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'i merkeze alarak Aydın, Manisa, Muğla, Denizli ve Uşak'ın vaka artışını değerlendirdi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bugünkü hasta sayısı 1771. Son 24 saatte 62 kişi hayatını kaybetti

Bakanı Koca: ❝Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün❞ dedi.

• Aktif hasta sayısı: 27.628

• İyileşme oranı: %88.32

Bakan Koca: "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %48.5, yoğun bakım doluluk oranı %66, solunum cihazı doluluk oranı ise %33" dedi.

Bakan Koca, "Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

SAĞLIK ALTYAPISININ SINANDIĞI BİR DÖNEM

Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem. Türkiye bu süreçte özelikle son 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla kazandığı tecrübe ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav veriyor.

YATAK DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 48,5

Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.

İZMİR'DE SON BİR AYDA YÜZDE 42 VAKA ARTIŞI

Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil görülüyor. Muğla'da son 1 ayda vaka sayısı stabil seyrediyor. Denizli'de son aya göre yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor.

Yoğun bakıma giren, ağır hasta tanımına uyan, can kaybıyla sonuçlanan hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bunda, test sayımızın yüksek tutulması, temaslıların tespiti ve izolasyonu hastaların erkenden tedaviye alınması gibi çabalar çok etkili olmuştur.

Hastalık bulaştırabileceğini bilerek başka insanlarla temas etmek, toplulukların arasına karışmak, toplu ulaşım araçlarını kullanmak, şehirlerarası yolculuklar yapmak vicdanlara sığmayacak bir davranıştır. Halk sağlığını koruma adına ciddi müeyyideleri gerektirir. Biz vatandaşımızın ferasetine inanıyoruz. Her yanlış hareketi ceza tehdidiyle önlemeyi istemiyoruz.

10 ŞEHİR HASTANESİNİN İHALESİ BAŞLADI

10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu. Bu başlatmış olduğumuz şehir hastanelerine daha çok kendi kaynakları ve imkanlarıyla bu yatırımları yapan bir ihale süreci başladı.

(Turizm bölgeleri) Son dönemde 11 milyona yakın turistin geldiğini hepimiz biliyoruz. Antalya, İzmir ve Muğla dahil bu illerimizde ciddi bir vaka artışının olmadığını görüyoruz.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

İzmir'i merkez alarak Manisa, Aydın, Muğla, Uşak ve Denizli’de mevcut durumu değerlendirdik.

Ülkemiz yerli üretim kapasitesiyle, öncelikle kendi ihtiyacını karşıladı ve 150'den fazla ülkeye yardımda bulundu.

Ülkemiz erken başlanan etkili ilaç tedavileri ile en başarılı ülkeler arasında girmiştir.

Tüm dünya kesin tedavi için yoğun bir çalışma içinde, umut veren gelişmeler olsa da kesin sonuca ulaşılamadı.

6 ilimizde bilgiler şöyle: İzmir'de son ayda yüzde 42'ye varan artış son haftada yüzde 10 oranında gerçekleşti.

Aydın son bir haftada yüzde 5 oranında düşüş görüyoruz.

Manisa'da son bir ayda %30 olan vaka artışı son bir haftada stabil. Muğla'da son bir ayda vaka sayımız stabil seyrediyor. Denizli'de son aya göre %60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta %40 vaka artışı görülüyor.

Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.

Bizim birincil önceliğimiz hasta artış sayısını durdurmaktır.

İzmir'de filyasyon ekip sayımızı 350'den 460'a çıkardık. Aydın'da 130'a, Muğla'da 120'ye çıkardık.

Yılmayacağız, durmayacağız. Her zaman bir canı daha kurtarmak için kendi canımızı riske atarak çalışmaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz haftalarda bir kişi aşıyı bahane ederek, 3 hemşire arkadaşımız darp ederek bir vatandaşımızı da yaraladı.

Son olarak değerlendirme yaptığımız 6 şehirdeki planlarımızı aktarmak istiyorum.

Bayraklı Şehir Hastanesi İzmir'e yakışır şekilde sağlık hizmetlerine katkı sağlayacak.

Muğla'da eksiklik gördüğümüz tüm tesislerin yatırım programına alınmasını sağladık.