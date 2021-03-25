Bakan Koca: Salgın mayıs veya haziran sonunda kontrol altına alınabilir

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası videolu açıklama yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Bugünlerde, toplumun biri sınırlı, diğeri ise asıl büyük kesimine baktığımızda birbiriyle çelişen düşünceler görüyoruz. Toplumun bir kesimiyle bilim insanlarını kastediyorum. Büyük kesimi ile de, artık bıkkınlık duyguları yaşayan insanlarımızı kastediyorum. Çelişik olan bence şudur: Bilim insanları aşıyla artık yoluna girecek bir hayattan bahsediyor ve Covid-19'a karşı zafer duygusu dünyanın her yerinden alttan alta artık yükseliyor. İtimat edeceğimiz; ayların biriktirdiği bir yorgunluk değil, budur.

-Önümüzde hayatın ışığı var. Hepiniz biliyorsunuz ki, maske ve sosyal mesafe tedbirleri Covid-19 virüsünü yeryüzünden silip atamaz. Bu iki tedbir bizi hastalıktan ve virüsün yol açacağı ölümden korur. Tedbirlere bu yüzden uymak zorundayız. Yine hepiniz biliyorsunuz ki, insanlık virüs karşısındaki zaferini, adı aşı olan silahla elde edecek.

"Mayıs sonuna kadar 100 milyon dozun ülkemize ulaşmasını bekliyoruz."

"10 milyon doza tekabül eden ve dolumu Türkiye'de yapılacak olan aşılar elimize ulaştı."

"Şimdi Alman menşeili 1.4 milyon doz BioNTech aşısı sipariş edilmiştir."

"30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşmamızı da imzaladık."

"Nisan ayı sonunda yerli aşıda son aşamaya geçilecek."

"Aşıda yeni teknik olarak burundan sprey yöntemi kullanılacak.

"1 tesiste yılda 250 milyon doz üretebileceğiz."

"Virüsün kontrol altına alınmasına ilişkin sorulara cevabımız Mayıs sonu ya da haziran sonuna kadar bu mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır."

"Planlarımıza göre 100 milyondan fazla doz aşı mayıs sonuna kadar elimizde olacak ve mayıs sonuna kadar 50 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyoruz."

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