Bakan Koca, sağlık sistemimizin Arnavutluk'a aktarılması görevi üstlenecektir

Fier'de inşa edilen hastanenin açılışı töreninde konuşan Koca, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'ta 150 yataklı bir hastane yapılması talimatını verdiğini hatırlattı.

Hastane yapım çalışmalarına hızla başladıklarını kaydeden Koca, "Bir yandan hastanenin yapım çalışmaları devam ederken, diğer yandan kullanılacak cihazlar ve mefruşatın temini, hastanede yer alacak branşlar, Türk ve Arnavut personel sayılarıyla hastanenin işletim modeli üzerine teknik heyetlerimiz arasında bir dizi görüşmeler ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk hastanesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği üç aylık süreden daha kısa olan 68 günde bitirdiklerini ve Arnavut kardeşlerinin sağlık hizmeti almasına hazır hale getirdiklerini anlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanede 6 ameliyathane, 20 yoğun bakım ve 130 servis yatağının yanı sıra, biyokimya, mikrobiyoloji, PCR laboratuvarı, MR, tomografi, XR cihazı, mobil röntgen cihazı, kolonoskopi, endoskopi, laboroskopi ve anjiyografi gibi en modern cihazlar bulunmaktadır. Türkiye'de ardı ardına açtığımız şehir hastaneleri pandemi döneminde önemli bir altyapı oluşturdu. Bu hastanelerimizden biri olan Ankara Şehir Hastanesinden gelen 5 profesörümüz ve hastane yöneticilerimiz, bir süredir burada hastanenin açılış süreciyle ilgili çalışmalarına devam etmektedir."

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığında 56'sı Türk 331'i Arnavut olmak üzere 387 sağlık personelinin görev yapması planlandığını vurgulayan Koca, "Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi ülkemizde 2002'den bu yana başarıyla uygulanan sağlık sisteminin Arnavutluk'a aktarılması için büyük bir görev üstlenecektir. 3 yıl boyunca birlikte işleteceğimiz hastanenin ortak işletim süresi tarafların karşılıklı rızasıyla her yıl uzatılabilecektir." ifadelerini kullandı.

Hastanenin barındırdığı modern tıbbi cihazları, kalifiye personeli, sunacağı kaliteli sağlık hizmetiyle önce Arnavutluk'taki sağlık tesisleri sonrasında da Balkanlar için bir örnek olacağını belirten Koca, "Ülkemizde edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri hem tıbbi hem de yönetimsel alanda hastanemizde Arnavut kardeşlerimizin de katkılarıyla uygulamaya koyacağız. Hastanemizin açılışını Türkiye'nin teklifiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen 2021 Uluslararası Sağlık Çalışanları yılına denk gelmesi bizim için ayrı bir önem arz etmektedir." diye konuştu.

Hastanenin hastaların şifa bulmalarına vesile olacağını aktaran Koca, birçok ortak tarihi değere sahip iki ülke arasında var olan güçlü iş birliğini daha da ileri taşıması temennisini paylaştı.