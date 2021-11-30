VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSÖ'den omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlamasına giden ülkelere tepki
Putin'den NATO'ya: Fırlatma rampaları bizim için tehdit
Türkiye'de bugün 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarını sevindirecek gelişmeler olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak
MSÜ sözleşmeli personel sınav sonuçları açıklandı
Başkan Erdoğan TRT ortak yayınına katılacak
İsrail istihbaratında "Omicron" alarmı
Çin'i çileden çıkartacak hamle!
Macron'un telefonlarını bile açmadı
İzmir açıklarında bir deprem daha
İşkence edilen bebeğin annesi ilk kez konuştu!
DEVA Partili Metin Gürcan'ın askeri ve siyasi casusluk yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı!
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışmaları tamamladık
MSB'den F-35 açıklaması: Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık
Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması: Gerekli adımlar atılacak
DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
396 yıllık İngiliz egemenliği son buldu
Bakan Varank duyurdu: Türk Antarktik Bilim Üssü'nde çalışmaları tamamladık
Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: Çok sayıda şehit var
Darbeci Hafter kazansın diye kirli plan!
Bahçeli'den son dakika enflasyon açıklaması
ABD'nin hedefinde Türkiye mi var?
Yapılandırma için SGK'dan açıklama: Bugün son!
30 Kasım 2021 Salı 20:31:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 20:31:00

Bakan Koca: Sağlık çalışanlarını sevindirecek gelişmeler olacak

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Omicron varyantı bizde yok, bizde ağırlıklı olarak Delta varyantı var"

"Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak."

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca omicron veryant sağlık çalışanları
Tatil molası

Tatil molası
Villa davasında mutlu son

Villa davasında mutlu son
Ringlerin Kurdu hikayesiyle şaşırtıyor

Ringlerin Kurdu hikayesiyle şaşırtıyor
"Bütün mal varlığım feda olsun"

"Bütün mal varlığım feda olsun"
Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması

Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması
Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak

Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak
Sahnede Şafak Sezer sürprizi

Sahnede Şafak Sezer sürprizi
Reklam yüzü oldu

Reklam yüzü oldu
Fazıl Say'lı kutlama

Fazıl Say'lı kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER