Bakan Koca: Sağlık çalışanlarını sevindirecek gelişmeler olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Omicron varyantı bizde yok, bizde ağırlıklı olarak Delta varyantı var"

"Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak."