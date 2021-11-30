30 Kasım 2021 Salı 20:31:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 20:31:00
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarını sevindirecek gelişmeler olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Omicron varyantı bizde yok, bizde ağırlıklı olarak Delta varyantı var"
"Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak."
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