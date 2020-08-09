Bakan Koca: Profilinizden bir mesaj verin
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün profilinizden siz de mesaj verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun.
Bakan Koca, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sosyal medya hesabından uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
Tedbirsizliğin gözler önüne serildiği tatil görüntülerinin ardından sık sık uyarı yapan Koca, vatandaşlara sosyal medya üzerinden 'Tedbirli olma' mesajını vermeleri için paylaşımlarda bulunmalarını istedi.
"PROFİLİNİZDEN SİZ DE MESAJ VERİN"
Bakan Koca, "Bugün profilinizden siz de mesaj verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun." dedi.
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