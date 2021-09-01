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01 Eylül 2021 Çarşamba 23:07:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 23:10:00

Bakan Koca 'PCR testi'nde 6 Eylül'e işaret etti

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Sağlık Bakanı Koca, "PCR testi" paylaşımında, "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıylı PCR testi gerekli" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacakların ve şehirler arası seyahate çıkacakların 6 Eylül itibarıyla PCR testi yaptırması gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. Test Kovid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım."

Etiketler : Sağlık Bakanı fahrettin koca sosyal medya PCR testi
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