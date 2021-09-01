Bakan Koca 'PCR testi'nde 6 Eylül'e işaret etti
Sağlık Bakanı Koca, "PCR testi" paylaşımında, "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıylı PCR testi gerekli" ifadelerini kullandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacakların ve şehirler arası seyahate çıkacakların 6 Eylül itibarıyla PCR testi yaptırması gerektiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. Test Kovid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım."
Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 1, 2021