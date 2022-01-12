VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Vaka sayılarında yeni rekor geldi: 77 bin 722 yeni vaka
Bakan Koca: PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak
TBMM'den Kazakistan deklarasyonu: Her türlü desteği vereceğiz
HÜRJET için seri üretim kararı alındı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 842 bini geçti
NATO: Rusya, Ukrayna konusunda hata yaparsa bedeli ağır olacak
Avrupa'da yer altı depolarındaki doğal gazın yarıdan fazlası tükendi
Dev projede ışık göründü
"Hazırlanmak için 2 haftamız var"
Menderes'in mektubu gün yüzüne çıktı
Belçika Savunma Bakanlığı siber saldırıya uğradı
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime devam
Bakan Akar'dan Azerbaycan'a şehit asker için taziye mesajı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Fenerbahçe yeni hocasını resmen açıkladı
"Kılıçdaroğlu'nun hayali var, katkıda bulunalım"
Komşuda tepkiler çığ gibi! ''O şövalye değil bir cani''
Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve dolar açıklaması
Bill Gates'ten 'çip' cevabı: Neden bunu yapmak isteyeyim ki?
Başkan Erdoğan'dan 'HDP'li Semra Güzel' talimatı
Kraliçe Elizabeth'in ikametinde alarm! Resmen yasaklanıyor!
Doktor Anthony Fauci'den skandal sözler!
OG'22 DIGIAGE Kış Kampı Vadi'de Başlıyor
Turkovac'ın Faz-3 sonuçları açıklandı
12 Ocak 2022 Çarşamba 20:14:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 20:18:00

Bakan Koca: PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuz tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca: "TURKOVAC aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddüdü olmamalı." dedi.

"VAKA SAYILARI BİR ÖNCEKİ AYA ORANLA 4 KAT ARTTI"

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Omicron varyantı ülkemizde baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla 4 kat arttı.

Yerli aşının güvenli olduğu 5 bin 942 çalışma ile teyit edildi. TURKOVAC'ın Sinovac'tan daha etkili olduğu tespit edildi. TURKOVAC aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddüdü olmamalı.

"PCR TESTİ YALNIZCA SEMPTOM GÖSTEREN KİŞİLERE YAPILACAK"

Bilim Kurulumuz tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır.

Temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verildi.

"TURKOVAC, SİNOVAC'TAN DAHA ETKİLİ"

Bildiğiniz gibi Turkovac aşımızın Hacettepe Üniversitesinde yürütülen primer aşılama faz 3 sonuçları bugün çalışmayı yürüten bilim insanlarımızca açıklandı. Faz 3 aşamasında 1182 gönüllüden elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Turkovac aşımızın karşılaştırma kolu olan Sinovac aşısından daha etkili olduğu gösterildi. Turkovac aşımızın Faz1 aşamasında 44 gönüllü, Faz 2 aşamasında 250, Faz 2b aşamasında 222 gönüllü ve Faz 3 hatırlatma dozu çalışmasında ise 4.244 gönüllüden elde edilen güvenlik verileri ile aşımız acil kullanım onayı almıştır.

Dünya sağlık örgütü kriterleri güvenlik çalışmasının 3.000 gönüllüden fazla kişide doğrulanmış olmasını öngörmektedir. Bu bakımdan yerli aşımızın güvenli olduğu toplamda 5.942 kişilik çalışma ile teyit edildi. Acil kullanım onayı da bu veriler dikkate alınarak verildi. Turkovac aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddütü olmamalı.

YENİ KARANTİNA VE PCR KARARI

Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler.

Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır.

Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.

Etiketler : bilim kurulu sağlık bakanı pcr test
Hem oynadı hem söyledi

Hem oynadı hem söyledi
Enerjik Yıldız

Enerjik Yıldız
Atiye'nin gençlik iksiri

Atiye'nin gençlik iksiri
Dizi camiası Kovid kıskacında

Dizi camiası Kovid kıskacında
Survivor'daki herkes bacım!

Survivor'daki herkes bacım!
Yıllar sonra gelen Fahriye itirafı

Yıllar sonra gelen Fahriye itirafı
Dünyanın en şık kadınları listesinde

Dünyanın en şık kadınları listesinde
Abla biz özel değil miyiz

Abla biz özel değil miyiz
Fikrini değiştirdi

Fikrini değiştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER