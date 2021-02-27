Bakan Koca paylaştı! Türkiye dünya basınında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini takdirle gündemine getiren devletlerin arttığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sağlık ekiplerinin Van'ın Bahçesaray ilçesinde aşılama uygulamasını içeren ve dünya medyasında yayınlanan bir haberi paylaştı.
Mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor. Dünya takdir etsin diye mücadele vermedik. Mücadelemiz vatandaşımızın sağlığı ve afiyeti için. Dünyanın takdiri değerli ama milletimizin güveni daha değerli. pic.twitter.com/kkwD7vMzwr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 27, 2021
Koca, paylaşımında, "Mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor. Dünya takdir etsin diye mücadele vermedik. Mücadelemiz vatandaşımızın sağlığı ve afiyeti için. Dünyanın takdiri değerli ama milletimizin güveni daha değerli." ifadelerini kullandı.
- Bakan Koca paylaştı! Türkiye dünya basınında
- Başkan Erdoğan: Son 18 yılda ülkemizde adeta bir seferberlik başlattık
- Başkan Erdoğan merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı
- 'Postmodern darbe'nin failleri cezasız kalmadı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Her darbe ve darbe girişimi...
- İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin açıklama