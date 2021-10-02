Haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide haftalık vaka sayısına ilişkin güncel koronavirüs haritasını paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

18-24 Eylül arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.