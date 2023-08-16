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16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:47:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:47:00

Bakan Koca, Özbekistan'da! "Kardeşliğimizin samimiyetini asrın depreminde yakından gördük"

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Semerkant'ta 2. Türk Dünyası Tıp Kurultayı'nda konuşan Sağlık Bakanı Koca, "Kardeşliğimizin samimiyetini asrın depreminde yakından gördük." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2. Türk Dünyası Tıp Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ülkelerimizin arasındaki kardeşliğin ve samimiyetin ne kadar samimi olduğunu 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 şehrimizi etkileyen asrın depremi olarak isimlendirdiğimiz zor günlerimizde bir kez daha yakından hissettik.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : fahrettin koca türk dünyası tıp kurultayı açıklama
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