Bakan Koca: Ordu Fatsa'da meydana gelen selde 1 vatandaşımız kayboldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'da yoğun yağış sebebiyle meydana gelen selde 1 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir vatandaşın selde kaybolması üzerine arama çalışmaları için bir ambulans ve 2 UMKE ekibinin görevlendirildiğini açıkladı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde bir kişinin kaybolduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Bir ambulans ve 2 UMKE ekibinin arama çalışmaları için görevlendirildiğini belirten Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu Fatsa'da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde bir vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen bir ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.
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