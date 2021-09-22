Bakan Koca: Okulların açık kalmasında ısrarcıyız

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplantı.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası Bakan Koca, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız.

Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar."