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22 Eylül 2021 Çarşamba 22:53:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 22:53:00

Bakan Koca: Okulların açık kalmasında ısrarcıyız

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Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, yüz yüze eğitimin olumlu şekilde sürdüğünü belirterek, "Okulların açık kalmasında ısrarcıyız" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplantı.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası Bakan Koca, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız.

Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar."

Etiketler : Sağlık Bakanı Bilim Kurulu Toplantısı okullar kapanacak mı bakan koca
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