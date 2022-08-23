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23 Ağustos 2022 Salı 19:17:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 19:17:00

Bakan Koca: Okullar için endişe etmeyelim

Kaynak: AA

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Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Okullar için endişe etmeyelim. Ancak çocuklarımız kurallara uymada yetişkinlerden daha iyi bir sınav verdi. Okullarda eğitimi aksatacak bir durum söz konusu olmayacak." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'ne yönelik soru üzerine Koca, hastanenin 3-4 hafta içinde açılmasının, eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını bildirdi.

Koca, Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin soruya karşılık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kovid-19'da dalga 3-4 hafta önce pik noktasına erişti. Günlük 60 bini geçen rakamları gördük, şu an 10 bin rakamlarına indi. Her geçen gün vaka sayılarının azaldığı, hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin bir azalma bekliyoruz.

Tahminen kasım-aralık gibi yeniden bir çıkış olabilir. Mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek. Aşıda hatırlatma dozları ihmal edilmemelidir. Özellikle hazırlık anlamında 65 yaşın üzerinde olan, ek hastalığı bulunan kişilerin hatırlatma dozlarını kasım aralık aylarından önce yaptırmalarını önemsiyoruz."

Kovid-19'un bitmediğini ve yakın zamanda tamamen de ortadan kalkmayacağını vurgulayan Koca, "Ama artık nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Büyüklerimizin ve ek hastalığı olanların hastalık belirtisi olduğunda testlerini erken dönemde yaptırmalarını önemsiyoruz. Çünkü Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gerekebilir." ifadesini kullandı.

- "OKULLARDA EĞİTİMİ AKSATACAK BİR DURUM SÖZ KONUSU OLMAYACAK"

Bakan Koca, okullar açılınca temasın artmasıyla vaka sayılarında da bir miktar artış olabileceğine işaret ederek, "Okullar için endişe etmeyelim. Ancak çocuklarımız kurallara uymada yetişkinlerden daha iyi bir sınav verdi. Okullarda eğitimi aksatacak bir durum söz konusu olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, grip aşılarıyla ilgili soruya da "Aşı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı hazırlığı yapıldı. Grip aşısı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı var. Geçen yıllara nazaran en yüksek miktarda aşı var." yanıtını verdi.

- "MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE İÇİN KORKULACAK BİR HASTALIK DEĞİL"

Koca, Maymun Çiçeği hastalığına yönelik soru üzerine "11 vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi... Sorun olmayacak. Maymun çiçeği hastalığı aynı ortamda daha yakın, daha uzun süreli kalma ile bulaşan bir hastalık. Türkiye için ne pandemi ne de endemi olacağına asla inanmıyoruz." diye konuştu.

- "KAMUDA ÇALIŞMANIN AVANTAJLI OLDUĞUNU HERKES GÖRECEK"

Sağlık Bakanı Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınamadığının belirtilmesi üzerine, "Alacaksınız. Hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun." dedi.

Bazı hekimlerin yurt dışına gidişine yönelik tartışmaların anımsatıldığı Bakan Koca, "Yurt dışına gidişler de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. 1-2 aydan bahsediyorum." karşılığını verdi.

- "RANDEVU DAHİL BİRÇOK SORUN ÇÖZÜLECEK"

Sağlık Bakanı Koca, sağlıkta "Beyaz Reform" ile adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Mahsuplaşma uygulamada olmayacak. Her işlemin ve emeğin bir karşılığı olacak. Yıl sonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizi daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Mesai sonrası çalışma da teşvik edilerek randevu dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü birlikte göreceğiz. Ayrıca bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kadro alımı bu yıl yapıyoruz. Kapsam dışı olan üniversite hastaneleri ile aile hekimi ve çalışanları da kapsama alınıyor. Sağlıkta Beyaz Reform'un bir dönüm noktası olacağını hep birlikte göreceğiz."

Etiketler : Sağlık Bakanı Koca Kabine Toplantısı okullar
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