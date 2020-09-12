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12 Eylül 2020 Cumartesi 10:10:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 10:22:00

Nisan verilerini açıklayan Bakan Koca'dan tedbir çağrısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nisan ayında hastaların %65'i, vefatların ise %54'ü İstanbul'daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. TEDBİRlere BİRLİKte uyalım" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da %42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz" dedi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Nisan ayında hastaların %65’i, vefatların ise %54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. TEDBİRlere BİRLİKte uyalım.

Nisan ayında Ağır Hastaların %76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da %42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz TEDBİRlere BİRLİKte uyum."

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