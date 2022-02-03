Bakan Koca'dan yeni “Molnupiravir” açıklaması

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03 Şubat 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 17:00:00

Bakan Koca: Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlıyoruz

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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına gelecek hafta başlanacağını duyurdu.

Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına gelecek hafta başlanacağını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç, 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olanlarda erken dönemde kullanılacak." dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına gelecek hafta başlıyoruz. İlaç, 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olanlarda erken dönemde kullanılacak. Bu yeni ilacın virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda.
Etiketler : Molnupiravir SAĞLIK BAKANLIĞI KORONA
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