Bakan Koca, Mısırlı mevkidaşı ile Gazze'ye yardımları görüştü
Kaynak: Emrullah Sarıyılmaz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık yardımları konusunda Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırlar konusunda uluslararası muhataplarıyla yaptığı görüşmeler çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Khaled Abdel Ghaffar'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini anlattı.
Gazze'ye sağlık yardımı için Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüştüm.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2023
Gazze'de dün gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla gerçekleştirdiğim görüşmeler çerçevesinde Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile de bir telefon...
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