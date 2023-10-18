Bakan Koca, Mısırlı mevkidaşı ile Gazze'ye yardımları görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırlar konusunda uluslararası muhataplarıyla yaptığı görüşmeler çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Khaled Abdel Ghaffar'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Gazze'ye sağlık yardımı için Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüştüm.



Gazze'de dün gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla gerçekleştirdiğim görüşmeler çerçevesinde Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile de bir telefon... — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2023