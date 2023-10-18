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Bakan Koca, Mısırlı mevkidaşı ile Gazze'ye yardımları görüştü
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18 Ekim 2023 Çarşamba 20:16:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 20:16:00

Bakan Koca, Mısırlı mevkidaşı ile Gazze'ye yardımları görüştü

Kaynak: Emrullah Sarıyılmaz

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık yardımları konusunda Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırlar konusunda uluslararası muhataplarıyla yaptığı görüşmeler çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Khaled Abdel Ghaffar'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Etiketler : BAKAN KOCA GAZZE YARDIM MISIR
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