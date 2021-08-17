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17 Ağustos 2021 Salı 21:11:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 21:11:00

Bakan Koca: Mersin, Çorum ve Ardahan maviye, Şırnak sarıya geçti

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Koronavirüs aşı risk haritasında Mersin, Çorum ve Ardahan'da en az bir doz aşı uygulananların oranı yüzde 75'i aştı. Böylece bu iller de mavi kategoriye geçti.

Koronavirüs aşılama haritasında mavi renkli illerin sayısı 28'den 31'e yükseldi. Sarı kategoride yer alan Mersin, Çorum ve Ardahan %75 aşılama oranını geçerek mavi kategoriye geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, turuncu kategoride bulunan Şırnak da aşılama oranında yüzde 65'i geçerek sarı kategorideki yerini aldı.

Etiketler : bakan koca veriler vaka aşı
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