Bakan Koca: Maymun Çiçeği hastalığı bir pandemiye yol açmaz
Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Maymun Çiçeği hastalığı konusunda açıklamada bulundu. Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyunun müsterih olması gerektiğini söyleyen Koca, "Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği hastalığına ilişkin, "Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyunun müsterih olması gerektiğini belirterek, "Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.
Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda KAMUOYU MÜSTERİH OLMALI: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2022
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