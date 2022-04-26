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26 Nisan 2022 Salı 18:20:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 18:20:00

Bakan Koca: Maskesiz hayata geçiyoruz

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından paylaşım yaptı. Koca, "Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı binin altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, son kez Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske zorunluluğuna ilişkin açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

OKULLARDA MASKE TAKILMAYACAK

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!"

Etiketler : Bakan Koca Maskesiz Bilim Kurulu Toplantısı
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