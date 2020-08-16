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16 Ağustos 2020 Pazar 23:12:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 23:12:00

Bakan Koca maske takmayanları uyardı: Karşılıklı kural varken ne gerek var

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımına dikkat çekti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maske takmadığı için uyarıldığında itiraz edenleri ikaz etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmadığı için uyarıldığında itiraz edenleri uyardı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takılması uyarılarını dikkate almayanlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken ne gerek var." ifadelerini kullandı.

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