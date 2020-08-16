Bakan Koca maske takmayanları uyardı: Karşılıklı kural varken ne gerek var
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımına dikkat çekti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maske takmadığı için uyarıldığında itiraz edenleri ikaz etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmadığı için uyarıldığında itiraz edenleri uyardı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takılması uyarılarını dikkate almayanlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında, "Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken ne gerek var." ifadelerini kullandı.
Maskesini takmadığı için uyarıldığında, “Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.” diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken, ne gerek var! pic.twitter.com/WMTRvc63ZK— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 16, 2020
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bodrum'da denetim
- Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
- Bakan Koca maske takmayanları uyardı: Karşılıklı kural varken ne gerek var
- Emirgan Korusu'nda korkutan yangın! Kontrol altına alındı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki: Haddini aşan bir açıklama
- Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü